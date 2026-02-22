ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Предложението на Иран отхвърлено от САЩ, войната е...

Емил Дечев пред кмета на Бистрица Самуил Попов: Настоявам за пълно разследване

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев проведе разговор с кмета на софийското село Бистрица Самуил Попов. Снимки МВР

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев проведе разговор с кмета на софийското село Бистрица Самуил Попов, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Поводът за срещата бяха двата инцидента, свързани с Попов - от юли 2025 г., когато маскирани влязоха в сградата на кметството и палежът на личния му автомобил и входната врата на дома му от началото на тази седмицата. Министър Дечев изрази загриженост и пълна подкрепа за кмета и семейството му, като увери, че ще настоява за пълно, всестранно и обективно разследване на двата случая.

Министърът се ангажира да изиска от компетентните структури в МВР информация за движението на сигналите, подавани от кмета, и предприетите действия по тях.

