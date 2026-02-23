Три жени до Калушев - готвят, снимат, носят пари и следват учението му

Невена Стаева най-дълго с групата, живяла с тях в Мексико, продала имот за общото благо и плавала през океана

Инженер-геодезист Невена, фотографката Миглена и директорът на частното училище "Космос". Това са част от най-близките жени на Ивайло Калушев с изключение на майка му проф. Стела Димитрова. На нея той изпраща прощалното си послание, тя е автор на музиката на филма “Неизследваното”, който той снима в Мексико.

Калушев е лидерът на планинските рейнджъри и беше открит мъртъв с най-близките си - Николай Златков и Александър Макулев, под връх Околчица. Двамата младежи са негови ученици. Били са неразделни, пътували са заедно навсякъде. Останалата част от компанията също са мъже - Пламен, Дечо и Ивайло от хижа “Петрохан”. Шестимата заедно пазят природата, гмуркат се, катерят планини, а зад добре охраняваната си база практикуват религиозното учение на ламата. Никой от тях няма приятелка, любовница, съпруга. Нито деца, въпреки че голяма част от дейността им е свързана с обучение на малчугани. Най-близка на Калушев и рейнджърите е Невена Стаева.

“Вие сте светлината. Бъдете свободни! Обичам ви. Иво, Ники, ****, Пламен, Дечо, Ивей”, написа Невена Стаева във фейсбук, след като бяха открити и телата на Калушев, Николай и Александър. Потърсена от “24 часа”, тя отказва да говори. “Всички са мои приятели. Всички са прекрасни хора. Иво ме е научил на всичко хубаво и ценно в този живот. Видяла съм от него само доброта. Срещнал ме е с изключителни хора, с които останахме приятели за цял живот. Майка му е удивителна, прекрасна жена, която ми е приятел и я обичам. Баща му също беше изключително интелигентен, добър, щедър човек. Съболезнования на близките на Дечо, Пламен и Ивайло. Всеки един от тях ми е скъп приятел.

Всички с усет за красивото и доброто

Надявам се тези, които ги познавахме, да имаме сили да се преборим с вълната от лъжи и клевети. Потресена и в шок съм от опитите всички тези хора да бъдат очернени", пише Невена Стаева преди откриването на труповете на Калушев и младежите.

Невена е инженер-геодезист. След сигнала на бабата и дядото на малкия Леон през 2024 г. ДАНС прави проучване на планинските рейнджъри. По-късно изпраща справката в прокуратурата. “Съгласно оперативните данни Ивайло Калушев се движи в малка група от едни и същи лица, сред които и една жена - вероятно Невена Стаева, за която източникът предполага, че е вид алиби на Калушев. Всички от групата изпълняват желанията му и го приемат и се отнасят към него като към изявен лидер”, пише в документа. Източникът на информацията остана неизвестен, но се предполага, че е бил близък с групата преди години. И добре познава Невена, която е живяла с Калушев още през 2010 г. в село Краево, а после плава с него на лодката към бреговете на Мексико. Невена Стаева (вляво), Яни Макулев (в средата) и Миглена Цонева (вдясно) при посещение в пещера в Мексико

За Невена Стаева говори в показанията си пред разследващите полицаи и Валери Андреев - младежът, който е бил с Калушев в Мексико, връща се в България и години по-късно заявява, че ламата е правил секс с него. Валери заживява с Калушев в село Краево до Ботевград, след като майка му София го свързва с групата. (За нея виж в карето.) Виждат се в сладкарница на пл. “Славейков”.

“Впоследствие аз се срещнах отново с тях и бях поканен в село Краево, където Каушев живееше с още двама човека - Невена Стаева и Деян Илиев. На тази среща

започнахме да си говорим на спиритуални теми

Ходихме да се катерим”, спомня си Валери Андреев събития от 2011 г. по време на разпита си след откриването на труповете в хижа "Петрохан". Споделя, че по-късно развил сексуално влечение към Невена, но не ѝ казал. Невена живеела на първия етаж в самостоятелна стая. Готвела храна за всички. Преди това продала имот в същото село. Валери предполага, че част от парите за режийни разходи и храна са от тази сделка. Медитирала заедно с тях. По това време фокусът на сеансите бил Валери да си спомни минали животи, в които е жена и е имал връзка с обитателите на къщата. При решението на Калушев да тръгнат на пътешествие с лодка Невена участвала в разговорите с майката на Валери, в които я убеждавала да купи имота, което се случва малко по-късно. Така четиримата от къщата тръгват за Франция, където ги чака лодката, купена с парите на София Андреева. Пътуват Калушев, Деян Илиев, Валери и Невена. Там дамата живее заедно с тях в имението и е основен участник в проучването на пещери и другите приключения. Тя е единствената жена, която е в екипа на филма “Неизследваното”. Валери я описва пред разследващите като напреднала в йерархията на групата. След завръщането на Калушев и останалите от Мексико те се настаняват в хижа "Петрохан", но Невена вече не живее с тях. Остават приятели. Има данни, че е посещавала хижата, но не е била в ядрото на планинските рейнджъри. Въпреки това участва в обучението на деца в школите на Калушев и поддържа контакт с тях.

През 2015 г., когато групата на Калушев е в Мексико, с тях

за известно време има и ощеедна жена

Това е фотографката Миглена Цонева, разкриват снимките от фейсбук страницата за приключенията им и изследването на пещери. По това време се снима и филмът “Неизследваното”, където основни герои са Калушев, малкият Николай Златков и Деян Илиев. Миглена с фотоапарата е с общността в джунглата и в пещери. На някои от кадрите е заедно с Невена Стаева. Миглена Цонева е известна в гилдията с готик- и екстремни фотографии. Няма информация да е споделяла религиозните учения и разбирането на живота, наложено от ламата. За разлика от Татяна Захариева, която е основател и директор на частното училище “Космос”. Директорът на училище "Космос" Татяна Захариева

В него е бил записан 15-годишният Александър Макулев, след като е отписан от държавното. Детето обаче не посещавало часовете, а отсъствията му са били извинявани, заради което министерството на образованието започна проверка. А последната лекция на Калушев пред деца е била точно в училище “Космос”.

Още през 2019 г., когато се е завърнал от Мексико и е започнал да развива дейността си у нас, Калушев е бил в контакт с Татяна Захариева. Тогава той остро критикува официалното държавно образование, включително във фейсбук профила си. Според него там затъпяват. На един от постовете му от същата година Татяна Захариева пише в коментар: “Произвеждаме болтчета и гайки”. А Калушев харесва коментара ѝ.

След откриването на труповете директорката признава, че се познава с него от 7 г., ходила е с групата му по пещери, но отрича да е препоръчвала на децата лагерите, които Калушев организира.

Майките защитават ламата, момичета в общността - изключение

Майките на любимите му ученици и момиченца, на които е помагал и обучавал, са друга част от нежната компания в мъжкия свят на Ивайло Калушев.

София Андреева например разказа пред Миролюба Бенатова и Генка Шикерова в “Дневен ред”, че споделя ученията на Калушев и го познава отпреди синът ѝ Валери да стане негов ученик. Тя е практикувала с него още преди да замине за Мексико. Андреева е категорична, че синът ѝ е моралният убиец на шестимата от общността на Калушев, отрече се от него и призова да бъде съден. В същото време защитава ламата и признава, че е финансирала голяма част от дейността му въпреки съпротивата на съпруга си. Твърди, че шестимата са убити. Също както Ралица Асенова, майката на Николай Златков. Тя го познава от средите на будизма много преди да му повери сина си. Нарича Калушев негов духовен баща. София Андреева

През годините покрай Калушев е имало и момиченца, въпреки че е търсил младежи между 11 и 15 г. за лагерите и курсовете си. Последното дете е Теа, на което е трябвало да помогне и с което е бил в село Българи дни преди да бъдат открити труповете в хижа “Петрохан”. Преди това в Мексико за кратко е и сестрата на Александър Макулев - Елизабета. Тя вече е пълнолетна и е разпитана по разследването. В показанията си разказва, че Валери я целунал, а по-късно Калушев ѝ казал да не бъде толкова наивна.