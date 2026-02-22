ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стотици благоевградчани се събраха на Прошки край Големия градски огън

Тони Маскръчка

1496
Стотици благоевградчани се събраха на прошки край Големия градски огън. СНИМКИ: Община Благоевград, Борислав Данчов

Стотици благоевградчани се събраха на прошки край Големия градски огън, който озари парк „Македония" и за втора поредна година се превърна в притегателен център за жителите на града. Събитието, посветено на българските традиции, свързани с прошката, обедини малки и големи около символиката на огъня и силата на сплотеността.

Кулминация в програмата бе символичното запалване на огъня от кукери, облечени в автентични костюми, както и от мъже и жени в традиционни български носии. Сурвакарските групи със звън на чанове прогониха злото и отправиха послание за здраве и благоденствие.

 Празничната програма предложи богато фолклорно съдържание. В нея участие взеха народната певица Йорданка Варджийска, фолклорните групи „Свирачи" и „Песнопойци" към катедра „Музика" на Факултета по изкуства при Югозападен университет „Неофит Рилски", Танцов клуб „Българска усмивка". Сред най-въздействащите моменти в програмата бе представянето на ритуала „Поклади" от Формация „Ритмика".

 Община Благоевград благодари на всички участници, които последваха призива да не палят огньове на различни места в града, с оглед ограничаване на замърсяването на въздуха и предотвратяване на пожари.

