При 60% избирателна активност и без нарушения приключи изборният ден в село Габрене, община Петрич

При 60 процента избирателна активност и без регистрирани нарушения приключи изборният ден в петричкото село Габрене. Това съобщи за БТА Борислав Коконов, председател на Общинската избирателна комисия (ОИК). До произвеждането на частичния местен вот се стигна, след като досегашният кмет Дафинка Пецева депозира оставка. Изборният ден започна в 7:00 часа и приключи в 20:00 часа. Право на глас в частичните местни избори имаха 559 избиратели, както и още 17 души, регистрирани по настоящ адрес, съобщи за БТА Кирил Стойков, секретар на Община Петрич.

Изборите се проведоха в една избирателна секция, като гласуването се осъществяваше както с машина, така и с хартиени бюлетини. Кандидатите за кмет са петима, сочи информацията на страницата на Общинската избирателна комисия. Това са Марин Янков – кандидат на ГЕРБ, Панчо Стоянов – кандидат на коалиция "БСП-Обединена левица", Петър Христов – издигнат от Съюз на свободните демократи, Георги Харизанов – кандидат на коалиция "Продължаваме промяната – Демократична България", и Вангел Марков – издигнат от Съюз на демократичните сили.