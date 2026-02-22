ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Милан" връчи титлата на "Интер" след 0:1 от "Парм...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22340901 www.24chasa.bg

Тежка катастрофа на АМ "Марица", има жертва и двама сериозно ранени

5464
Снимка: Pixabay

Тежка катастрофа с жертва стана на автомагистрала "Марица", съобщи Нова тв. Инцидентът се е случил на 33-ия километър в посока Пловдив.

По първоначална информация лек автомобил е изхвърчал през мантинелата и е излязъл извън пътното платно. Колата е открита на значително разстояние от магистралата.

В автомобила са пътували двама мъже и една жена. Един от мъжете е загинал на място. Другите двама пътници са тежко пострадали и са транспортирани в болница. Тримата са били открити извън автомобила, което предполага, че са изхвърчали при удара.

На място са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото