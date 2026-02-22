Тежка катастрофа на АМ "Марица", има жертва и двама сериозно ранени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тежка катастрофа с жертва стана на автомагистрала "Марица", съобщи Нова тв. Инцидентът се е случил на 33-ия километър в посока Пловдив.

По първоначална информация лек автомобил е изхвърчал през мантинелата и е излязъл извън пътното платно. Колата е открита на значително разстояние от магистралата.

В автомобила са пътували двама мъже и една жена. Един от мъжете е загинал на място. Другите двама пътници са тежко пострадали и са транспортирани в болница. Тримата са били открити извън автомобила, което предполага, че са изхвърчали при удара.

На място са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.