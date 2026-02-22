Делян Пеевски: Първи изборни победи за ДПС!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ДПС спечели първите си изборни победи за 2026-та на частичните местни избори, проведени днес в община Кирково, твърди председателят на движението Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на политическата сила.

И добавя:

На първо място искам да благодаря на хората, които ни се довериха за пореден път! Те трябва да знаят, че за нас тяхното доверие е наш неотменим ангажимент!

Поздравявам новоизбраните кметове на кметство Вълчанка, община Кирково - Хюсеин Чилингир и на кметство Дружинци, община Кирково - Асен Пъчев и предизборните щабове на ДПС област Кърджали и община Кирково.