Делян Пеевски: Първи изборни победи за ДПС!

4188
Делян Пеевски СНИМКА: Велислав Николов

ДПС спечели първите си изборни победи за 2026-та на частичните местни избори, проведени днес в община Кирково, твърди председателят на движението Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на политическата сила.

И добавя:

На първо място искам да благодаря на хората, които ни се довериха за пореден път! Те трябва да знаят, че за нас тяхното доверие е наш неотменим ангажимент!

Поздравявам новоизбраните кметове на кметство Вълчанка, община Кирково - Хюсеин Чилингир и на кметство Дружинци, община Кирково - Асен Пъчев и предизборните щабове на ДПС област Кърджали и община Кирково.

Делян Пеевски СНИМКА: Велислав Николов

