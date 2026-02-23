И НПО-та, освен депутатите искат да управляват и здравния министър, май

Форсират закон, в който идеи на НПО-та да са задължителни за здравния министър

Идеи и предложения за промени в национални здравни програми, давани от фондации, пациентски организации и други представители в неправителствения сектор, да станат задължителни за министъра на здравеопазването.

Подобна промяна е била внесена повторно от Васил Пандов и народни представители от "Продължаваме промяната" като допълнение в Закона за здравето. Тя е била подкрепена от служебния екип на министерството, след като преди това министърът в редовното правителство доц. Силви Кирилов се е противопоставил.

В петък, 20 февруари,

на среща в Народното събрание, представители на Министерство на здравеопазването официално са подкрепили обаче промените, внесени за първи път на 3 октомври 2025 г. от Пандов, но стопирани от бившия министър.

Според мотивите на доц. Силви Кирилов те са "неприемливи, нефункционални, ограничаващи и, не на последно място, противоречащи на Закона за здравето и Конституцията на Република България".

Според депутати проблемът е в риска неизвестни организации, с по няколко членове, други - с лобистки цели, да налагат политики в здравния сектор като задължителни, без да подлежат на обсъждане, но чрез които се отнемат законови правомощия на министъра на здравеопазването.

И сега в Закона за здравето е посочено, че националните здравни програми и националните планове се приемат от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването и са инструмент на държавната политика. И сега заинтересованите страни, в т.ч. и НПО-та, предлагат разработване на програми, дават становища пред институциите и пред здравния министър, без обаче те да имат задължителен характер. Предложенията на неправителствения сектор се обсъждат в диалог и размяна на кореспонденция, прилагат се в Министерство на здравеопазването, без да е въвеждана специална процедура за това, която ограничава правомощията на министъра. В пленарна зала този казус очевидно ще предизвика в следващите седмици дебати между парламентарно представените партии.