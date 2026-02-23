Балотаж за избор на кмет на село в област Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кметът на село Венелин ще бъде избран на балотаж. Това е решението на Общинската избирателна комисия в Долни чифлик, публикувано на страницата ѝ в интернет, след преброяването на резултатите от частичните местни избори в селището.

За участие във втория тур са допуснати Едает Ниазиев, издигнат от ГЕРБ и Георги Георгиев, номиниран от партия „Земеделски народен съюз“. Ниазиев е получил 146 гласа, а Георгиев – 114, пише БТА.

На частичните местни избори във Венелин се явиха трима кандидати. В селото бе отворена една секциа. Избирателите са 659. Активността във вчерашния ден е над 51 процента.

До частичния вот се стигна, след като избраният на първи тур на местните избори през 2023 година Филиз Ахмедов, подаде оставка.