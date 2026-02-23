Майка на 5 деца останала без книжка заради фалшив положителен тест за наркотици

Многодетна майка на 5 деца останала без книжка заради фалшив тест за наркотици. Това разказа тя пред Нова тв.

Случаят е от миналата година на 1 януари, когато вечерта около 19 часа я спира полиция в столичния квартал "Люлин". Първо й правят тест за алкохол, който излиза отрицателен. След това й правят тест за наркотици, който излиза положителен за амфетамини.

"Бях с моя приятел, с който работим заедно като доставчици на храна. Бяхме тръгнали за поръчката на клиент", разказва майката.

"Вкараха ме в районното за 24 часа. В колата ми казаха полицаите: вече може да си признаеш. Казах, че няма какво да си признавам, защото съм пила енергийна напитка и един упсарин", разказа още жената. След като й отнемат книжката, тя губи и работата си. "Принудихме се да напуснем София", казва майката.

Единият й син е диабетик, затова често се налага да го води до болницата.

"Даже не знам как изглежда този амтфетамин. Отначало се срамувах, но впоследствие съм по-спокойна, че не съм само аз в такава ситуация", каза жената.