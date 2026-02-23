ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха мъж на границата с Румъния за телефонна ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22341839 www.24chasa.bg

Тодор Тодоров: Калушев и групата му са приемали смъртта като ново начало

5776
Тодор Тодоров Кадър: bTV

"Фактите по случая "Петрохан" бяха изнасяни на части и това позволи на хората да фантазират. Може би за да се разводни вниманието от други неща, да буни духовете и да се ползва в предизборната кампания. Това е тежко криминално престъпление и нищо повече. Няма мексиканска, сръбска и други връзки", заяви в сутрешния блок на Би Ти Ви криминалният психолог Тодор Тодоров, който е помогнал с експертизата си по разследването.

"Ако беше убийство, щяха да ги ликвидират в хижата, да я запалят, да заличат следите. Те са направили нещо ритуално, типично за шаманизма. Това са хора, които са приемали смъртта като ново начало", категоричен е Тодоров. 

Според него лидерът на групата Ивайло Калушев е успял незабележимо за останалите да се развие до степен, в която да повлече след себе си още няколко човека. Без съмнение имал и педофилски наклонности. 

"Използва будизма, но то си е чист шаманизъм и окултизъм. Няма външно вмешателство. Проблем е, че човекът, който е открил телата не са го накарали да си стои в България. Има оперативни способи за това", каза криминалният психолог. Обяснява си реакцията на родителите като страх да не признаят провал, както и че са били очаровани от Калушев. 

"Зомбирането около него е било повсеместно. Той е злият гений", каза Тодоров. 

Той и колегите му ще организират шествие по време на делото за убийството на Евгения Владимирова - друг случай, по който са работили. Психолозите не са съгласни с присъдите за бащата и сина. 

"Орлин нямаше да си признае, ако баща му не го беше окуражил да го направи. Орлин не съжалява за това. Каза: "Защо все на мен ми се случва". Имал е връзки, които не са били наред. Може би в него е причината. И е хубаво полицаите, които работят по някой случай да носят отговорност за това", заяви Тодоров.  

Тодор Тодоров Кадър: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото