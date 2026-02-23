ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха мъж на границата с Румъния за телефонна ...

Ликвидирани са 74 пожара през изминалото денонощие в страната, двама души са загинали

Пожар СНИМКА: Pixabay

Противопожарните служби в България са реагирали на 151 сигнала за произшествия и са ликвидирали 74 пожара през изминалото денонощие. Загинали са двама граждани, съобщават на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН). 

В неделя, в 3:05 ч., съседи са съобщили за пожар в апартамент в град Видин. На място два екипа на районната служба ПБЗН във Видин установяват, че горят две от стаите в апартамента. При пожара е загинал мъж на 65 г.

В 4:00 ч. е съобщено за пожар в двуетажна къща в село Дръндар, община Суворово, област Варна. Екипи районната служба във Вълчи дол и в Девня установяват при пристигане си, че пожарът е обхванал цялата къщата. Загинал е мъж на 44 г., предаде БТА.

С материални щети са 14 от пожарите през денонощието – шест в жилищни сгради, пет в транспортни средства, два в съоръжения на открито и един друг. Без материални щети са 60 от пожарите, от тях четири са в сухи треви, горска постеля и храсти, 39 – в отпадъци, 12 – в готварски уреди и комини и пет други.

Звената на ПБЗН са извършили и 64 спасителни дейности и помощни операции – четири при катастрофи, една при паднали дървета, камъни и предмети, 59 за оказване на техническа помощ.

Към ПБЗН са подадени и 13 лъжливи повиквания. 

