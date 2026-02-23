ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха мъж на границата с Румъния за телефонна ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22341884 www.24chasa.bg

При катастрофи през изминалото денонощие в страната е загинал един човек

752
Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

При катастрофи през изминалото денонощие в страната е загинал един човек и са пострадали 13. Това съобщиха от МВР на сайта си. Произшествията за изминалите 24 часа са шест.

В София са регистрирани 27 леки произшествия без ранени и пострадали, предаде БТА.

От началото на месеца са станали 312 произшествия с 22-ма загинали и 390 ранени. От началото на годината катастрофите са 729, загинали са 58, а ранени – 905. При сравнение с реалните данни за движението по пътищата през същия период на м.г., загиналите са с петима повече.

Катастрофа Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: 2026-а вече ни изнерви. Но не заради еврото