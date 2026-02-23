Андрей Янкулов: ВСС трябва да предложи нов и.ф. главен прокурор, правовата държава е в тежка криза

Пленумът на ВСС, а не прокурорската колегия трябва да излъчи нов и.ф. главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов, каза в сутрешния блок на Би Ти Ви правосъдният министър Андрей Янкулов. Още в петък той свика заседание на ВСС за смяната на Сарафов на върха на прокуратурата.

"Прокурорската колегия на ВСС определи Сарафов за и.ф. след бързата смяна на Гешев. Буквално на следващия ден, без дебат. Това се случи преди 3 г. Какъв е този временно изпълняващ функциите за 3 г.? Редно ли е прокурорската колегия да определя и.ф. главен прокурор? Органът е пленумът на ВСС, не прокурорската колегия. Ще видим дали ВСС ще реши да се занимава с този въпрос или ще намери процедурни хватки да не го прави", каза Янкулов. Според него членовете на ВСС трябва да предложат нов изпълняващ функциите главен прокурор. Ако не го напрваят, той ще предложи.

"Целта е да сложим проблема във фокуса на общественото внимание, както и на професионалното. Ако ВСС откаже да се занимава, мога да обжалвам това решение. Още не сме на етап аз да правя предложение за конкретна личност. Трябва да се преодолее тежката криза на правовата държава. Прокуратурата не може да бъде заложник на един човек", заяви служебният правосъдиен министър. Той припомни, че върховните съдии отказват да разглеждат искания на Сарафов, защото го считат за нелегитимен. Същото правят и апелативните съдии. Въпреки това той отказва да напусне поста.

"Това не е отговорно поведение. Толкова ли няма други прокурори? Съгласен съм с президента, че не трябва да се правят реформи на парче. Не е съдебна реформа да имаме легитимен главен прокурор. В бъдеще ще се постави въпросът как да изглежда ВСС, който да избере редовен главен прокурор. Това ще стане след изборите, не сега", заяви Янкулов. Той коментриа и казуса със Стоил Цицелков, който подаде оставка след атака за криминалните му регистрации в миналото.

"Криминалистичните регистрации не означават нищо. Това не е доказано престъпление, не е присъда. Това е информация, която не е публична. Актовете на съдилищата са публични. Регистрациите в полицията нямат процесуална стойност. Интересно е кой извади тази информация, за да се поднесе по този тенденциозен начин. Спекулира се дори с количествата на наркотичното вещество. Цицелков говореше за 0,5, в публичното пространство бяха пропуснали нулата отпред. Това са атаки срещу служебното правителство от първия му ден", каза Андрей Янкулов.

"Няма чистка в министерството на парвосъдието, не вярвам да има и в МВР. Освобождаването на ръководни служители, които нямат капацитет не е чистка. За борбата с купуването на гласове е важна превенцията. Виждали сме, че е ефективно. Наказанията за това престъпление са проблем. И то не само за купуването на гласове. За корупцията също няма ефективни присъди", каза Янкулов. Той припомни, че Антикорупционния фонд е разкрил мрежите на влияние на Пепи Еврото и Мартин Нотариуса преди 5 години, но прокуратурата не е направила нищо по тях и не се знае кои са членовете на тези нелегални организации в средите на магистратите.