Наводнени са къщи и дворове в Хасковска област

След обилните валежи през последните дни реки излязоха от коритата си и наводниха пътища, дворове и земеделски площи в Хасковска област. Засегнати са части от симеоновградските села Калугерово и Динево, както и квартал „Изток" в Димитровград. Трети ден институциите следят нивата на язовирите и реките в региона.

По данни на областната управа нивото на река Харманлийска е спаднало с около метър спрямо вчера и към момента е 3,5 метра при критични 5,2. Понижава се и нивото на река Марица, където измерените стойности остават под критичните.

Областният управител на Хасковска област д-р Стефка Здравкова заяви, че въпреки успокояването на обстановката, ситуацията остава динамична.

„След интензивните валежи водата започна да се оттича на територията на цялата област. Нивата на реките спадат, но твърде много дъжд в кратък период доведе до тези наводнения", каза д-р Стефка Здравкова пред БНТ.

По думите ѝ предстои описване на щетите и почистване на критичните участъци

„Там, където могат да бъдат почистени коритата от затлачени наноси, ще бъдат извършени тези дейности. Превенцията е основна – коритата на реките трябва да се почистват регулярно, за да не се стига до подобни ситуации. Идентифицирани са критичните точки и обекти, просто трябва да бъдат отпуснати средства, за да бъдат почистени коритата на реките, които са най-проблемни." добави тя.

Прогнозите са за нови, макар и по-слаби валежи през следващите дни, а нивата на реките в региона продължават да се наблюдават.