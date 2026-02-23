Задържаха мъж на границата с Румъния за телефонна измама за 12 хиляди евро

Задържан е 32-годишен мъж на границата с Румъния при опит да напусне страната след телефонна измама за 12 хиляди евро. Това съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР-Бургас.

Измамата е извършена спрямо 80-годишна жена от село Кошарица, община Несебър, която била въведена в заблуждение, че дъщеря ѝ е настанена в болница с множество фрактури и за лечението ѝ са необходими значителни финансови средства. Жената събрала сумата, поставила я заедно с дрехи на дъщеря си в черен сак и я предала на непознат мъж, пристигнал на домашния ѝ адрес, предаде БТА.

Сигналът е подаден в Районно управление-Несебър от сина на потърпевшата. В резултат на незабавните действия на служители от отдел "Криминална полиция" при ОДМВР-Бургас и със съдействието на "Гранична полиция"-Русе, извършителят е установен и задържан на границата с Румъния.

От него е иззет сакът с парите и дрехите, а сумата предстои да бъде върната на възрастната жена без липси. Работата по цялостното документиране на случая продължава.

БТА припомня, че на 13 февруари на граничния преход "Дунав мост" бяха задържани 41-годишен бургазлия и 21-годишният му син за съпричастност към телефонна измама. При проверка в автомобила им бе открита сумата от седем хиляди евро, предадена им от 83-годишна жена от бургаския комплекс "Меден рудник".