Отстраненият прокурор в Плевен: Сарафов е предупредил, че с "публичните си позиции се самоубивам"

Имаше заплахи впоследствие. След като се установи, че имаме проблем в комуникацията. Исках лична среща с него, за да видя какъв е проблемът. Той обаче отказа, защото е много зает. Впоследствие колеги идваха и ми казваха, че трябва да се откажа. Сарафов е предупредил, че с "публичните си позиции аз се самоубивам".

Това коментира Владимир Николов, който миналата седмица бе освободен от Висшия съдебен съвет като окръжен прокурор на Плевен заради допуснати дисциплинарни нарушения.

По думите му той няма конфликт с главния прокурор Борислав Сарафов: "Сарафов е симптом на заболяване, което, за съжаление, е обхванало прокуратурата".

Той разказа, че са били привиквани колеги лично в кабинета на Сарафов и им е казвано как да гласуват за избора за главен прокурор. По думите му Сарафов дълго време носел маска. "Искаше да бъде различен от Иван Гешев. Разбрах, че не е това, което се представя, когато поиска да го подкрепим за главен прокурор. Ние от асоциацията на прокурорите зададохме въпроси, но той не отговори", каза още Николов.