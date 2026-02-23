ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Милена Тодорова: Бе страхотно, че бягах така на ол...

11 снегорина са били на терен в област Стара Загора през изминалата нощ

Снегорин СНИМКА: АПИ (Снимката е илюстративна)

Общо 11 снегопочистващи машини са били на терен в област Стара Загора през изминалата нощ. Това съобщи за БТА дежурният в Областното пътно управление. Той каза, че на двата старопланински прохода в областта Шипка и Хаинбоаз пътните настилки са частично заледени и обработени, а температурата е от минус 7 до минус 2 градуса.

В участъците на магистралите „Тракия“ и „Марица“ в област Стара Загора пътните настилки са сухи, а видимостта е добра.

Няма получени сигнали за закъсали автомобили през изминалата нощ, към момента няма и въведени допълнителни ограничения за движение в старозагорско.

