Бургазлия изхвърли пакети с канабис, хванаха го

1256
Марихуана Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Задържан е 33-годишен мъж, изхвърлил пакети с канабис в Морската градина на Бургас при опит да избегне полицейска проверка, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас.

Служители на Пето районно управление – Бургас видели на ул. "24-ти Черноморски пехотен полк" водач на индивидуално електрическо превозно средство, който, щом забелязал полицейския патрул, рязко променил посоката на движение към Морската градина. Служителите последвали водача, който се насочил по алеята, водеща към "Черноморски солници" АД. Преди отбивката на хотел, намиращ се в Морската градина, полицаите видели мъжът да изхвърля черен пакет, след което той завил и спрял пред входа на хотела. При проверката на място е открит още един пакет до задържания. При последващ оглед на района са намерени други пет пакета, всеки съдържащ топчета със зелена тревна маса, идентифицирана като канабис, предаде БТА.

Мъжът е криминално проявен. Задържан е за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

