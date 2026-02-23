Окончателно: Община Асеновград плаща 5000 лв. на нахапано от улични кучета момиче

Животните нападнали девойката и нейна приятелка в района на пазара, мъж ги отървал с лопата

Община Асеновград ще трябва да плати 5000 лв. на ученичка, жестоко нахапана от улични кучета. Това следва от решение на Окръжния съд в Пловдив, което е окончателно.

Датата на инцидента е 24 октомври 2024 г. Мирослава Тревенска, която тогава била в осми клас, отивала на училище заедно със своята приятелка Елена Даскалова. В района на общинския пазар децата били нападнати от две кучета - едното било високо 40-50 см, кафяво-бежово на черни петна, а другото около - 60-70 см, тъмнокафяво със светло петно до ухото, животните били без каишки и стопанин. По-малкото куче нахапало Мирослава отзад по краката, момичетата започнали да пищят от ужас и мъж им се притекъл на помощ, удрял животните с лопата и успял да ги прогони.

Мирослава била откарана в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, където били установени 12 й рани. В следващите месеци момичето не можело да спи, будело се с писъци, защото сънувало, че го гонят кучета. Наложило се да бъде преместено в друго училище, за да не минава през пазара.

Родителите на Мирослава наели адвокат Валентин Ройнов и завели дело срещу Община Асеновград. В хода му от местната администрация се опитали да докажат, че няма данни момичето да е пострадало от безстопанствено животно, но този аргумент е отхвърлен както от Районния съд в Асеновград, така и от окръжните магистрати в Пловдив.