Двама са задържани за дрога в хотелска стая във Велико Търново

Дима Максимова

Полицаите във Велико Търново иззеха наркотични вещества от хотелска стая. Снощи при проверка в хотел в областния град, в една от стаите, обитавана от двама младежи на 19 и 22 години от Велико Търново, са намерени и иззети около 0,5 грама бяло прахообразно вещество. При полеви наркотест то е реагирало на метаамфетамин.

При прибиране към хотела единият от двамата младежи, виждайки патрулния автомобил, укрил в намиращи се в близост растения около 2 грама листна маса, която при полеви наркотест е реагирала на марихуана.

Двамата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство.

