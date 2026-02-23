Балотаж ще избира кой да стане кмет на с.Мало Конаре

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вчерашните частични избори в най-голямото село в Община Пазарджик-Мало Конаре не определиха кой ще седне на кметския стол. Резултатите показват, че другата неделя- на 1 март ще има балотаж между кандидата на ПП-ДБ Йордан Пеев и независимия Дончо Цървуланов.

От четирамата, явили се в надпреварата вчера, водач е Дончо Цървуланов с 408 гласа, следван от Йордан Пеев- с 380 гласа.

Третото място заема Зоя Пенова от БСП със 176 гласа, а четвърти остава Спас Бараков от „Възраждане" с 55 гласа.

Избирателната активност в Мало Конаре достигна 33,37%. От общо 3117 жители с право на глас, пред четирите секции са се явили 1040 души.