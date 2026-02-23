ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Запалиха кола в столичния квартал "Люлин" след неправилно паркиране

Запалиха автомобил "Мерцедес" в столичния квартал Люлин 7 заради неправилно паркиране.

По информация на живущи в района, колата е била оставена в продължение на три дни така, че да блокира излизането на два други автомобила на улицата пред входа.

Според съседи, напрежението е възникнало именно заради неправилното паркиране.

Запушените автомобили са създали неудобство за живущите, като в единия от тях се превозва момче в инвалидна количка.

Към момента няма официална информация дали огънят е засегнал и съседните превозни средства.

Палежите на автомобили не са изолиран феномен. През последните години подобни инциденти се превръщат в повтарящ се проблем в различни райони на София, като "Люлин" често попада сред засегнатите квартали, съобщава bgonair.

