На проведените през вчерашния 22 февруари частични избори жителите на кирковските села Дружинци и Вълчанка избраха новите си кметове, каза за БТА председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) Адриана Караиванова. Тя допълни, че според резултатите от вота новоизбраните са Асен Пъчев за кмет на Дружинци и Юсеин Чиленгир за кмет на Вълчанка.

БТА припомня, че и за двете кметства се гласуваше за по един кандидат от една и съща политическа сила – ДПС, като за Дружинци имаше издигнат кандидат и от ГЕРБ, но дни преди вота той се оттегли. Във Вълчанка новоизбраният кмет заемаше за кратко длъжността на временно изпълняващ, а заради участието му в частичните избори, той бе заменен с друг временно изпълняващ.

Право на глас в село Дружинци имаха 251 избиратели. Избирателната активност в селото е достигнала почти 45 процента, до урните са отишли 112 избиратели, каза Караиванова. За Юсеин Чиленгир действителните гласове са 79, предаде БТА.

В село Вълчанка право на глас имаха 112 избиратели. За кмет са гласували 70 избиратели, а отчетената избирателна активност е над 60 процента. За избрания Асен Пъчев отчетените действителни гласове са 64.

До частични избори в село Вълчанка се стигна заради кончината през октомври 2025 г. на редовно избрания на местния вот през 2023 г. Идриз Исмаил. Правомощията му бяха прекратени от ОИК и на два пъти бе избиран временно изпълняващ длъжността.

Частични избори за кметството в Дружинци бяха насрочени с указ на президента след като избраният през 2023 г. кмет Дамян Огнянов подаде оставка.