ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Милена Тодорова: Бе страхотно, че бягах така на ол...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22342353 www.24chasa.bg

Жителите на кирковските села Дружинци и Вълчанка избраха новите си кметове

1920
Частични избори за кмет в няколко села СНИМКА: Архив

На проведените през вчерашния 22 февруари частични избори жителите на кирковските села Дружинци и Вълчанка избраха новите си кметове, каза за БТА председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) Адриана Караиванова. Тя допълни, че според резултатите от вота новоизбраните са Асен Пъчев за кмет на Дружинци и Юсеин Чиленгир за кмет на Вълчанка.

БТА припомня, че и за двете кметства се гласуваше за по един кандидат от една и съща политическа сила – ДПС, като за Дружинци имаше издигнат кандидат и от ГЕРБ, но дни преди вота той се оттегли. Във Вълчанка новоизбраният кмет заемаше за кратко длъжността на временно изпълняващ, а заради участието му в частичните избори, той бе заменен с друг временно изпълняващ.

Право на глас в село Дружинци имаха 251 избиратели. Избирателната активност в селото е достигнала почти 45 процента, до урните са отишли 112 избиратели, каза Караиванова. За Юсеин Чиленгир действителните гласове са 79, предаде БТА.

В село Вълчанка право на глас имаха 112 избиратели. За кмет са гласували 70 избиратели, а отчетената избирателна активност е над 60 процента. За избрания Асен Пъчев отчетените действителни гласове са 64.

До частични избори в село Вълчанка се стигна заради кончината през октомври 2025 г. на редовно избрания на местния вот през 2023 г. Идриз Исмаил. Правомощията му бяха прекратени от ОИК и на два пъти бе избиран временно изпълняващ длъжността.

Частични избори за кметството в Дружинци бяха насрочени с указ на президента след като избраният през 2023 г. кмет Дамян Огнянов подаде оставка.

Частични избори за кмет в няколко села СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви