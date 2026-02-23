Пипнаха наркопласьор и негов клиент в Долна Оряховица

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицаите от Горна Оряховица задържаха търговец на наркотични вещества и негов клиент. В петък в Д. Оряховица е извършена проверка на 26-годишен от Г. Оряховица.

В него са намерени около 0,01 грам вещество, реагиращо на амфетамин. Изяснено е, че дрогата е закупена непосредствено преди проверката от 30-годишен от Д. Оряховица. При последвала проверка в жилището му са установени и иззети около 0,03 грама от същото вещество и още толкова листна маса, реагираща на марихуана. Двамата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по документиране на престъпната им дейност продължава.

Същия ден при проверка на 20-годишна от Г. Оряховица е установено около 0,1 грама вещество, което при полеви наркотест е реагирало на метаамфетамин. Срещу нея е започнато бързо производство.

