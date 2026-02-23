ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Михаил Константинов: Няма с кого да сменят главния прокурор в момента

Проф. Михаил Константинов КАДЪР: NOVA NEWS

Няма с кого да сменят главния прокурор в момента, а тази длъжност не може да остен празна. Това каза проф. Михаил Константинов в предаването "Денят започва" по БНТ. 

По думите му процедурата може да се стартира, но засега смяна няма как да има. 

Относно предстоящите избори проф. Константинов заяви, че процесът все пак е тръгнал с цената на един "тежък фалстарт". 

„Според някои специалисти, самият избор на вицепремиер за честни избори, е малко изнасилване на закона. Но слава Богу, вицепремиер по този въпрос няма да имаме", каза той. 

Според професора район "Чужбина" има точно нулев електорален ефект.

"Той не променя общия брой мандати. Смесват се гласовете от чужбина и от страната и се прави общо разпределение на това ниво", обясни математикът.

„Ако трябва да направим състезание за най-тъпа реклама в последните 30 години, това е тая, която чухме – летището се затваря, защото се ремонтират някакви шахти, с изключение на американските самолети военните – тия чудовища, които идват тук. Да си мислиш, че поне един човек ще ти повярва на това нещо, е голям оптимизъм", коментира проф. Константинов.

По думите му няма да се разберат мотивите за случая "Петрохан". 

