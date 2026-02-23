Майката на убития моторист Недялко: Не омагьосан кръг - възли без разплитане!

Лиляна Бакалска продължава да настоява за справедливост 3 г. и 9 месеца след фаталния инцидент

Не знам каква дума да намеря, за да опиша в какво попадат семействата на загиналите в катастрофа. Това е жестоко. Не омагьосан кръг, кръгове - възли, които нямат разплитане!

Това заяви майката на загиналия в Пловдив 20-годишен моторист Недялко Лиляна Бакалска преди поредното дело за фаталната катастрофа. По думите ѝ болката не стихва, макар да са минали вече 3 години и 9 месеца.

"Непрекъснато отменяне на дела, процедури и искания, за които няма никакъв смисъл. Бавене, бавене и удължаване на агонията на всички ни. Синът ми толкова време не намира покой, сигурна съм, горе", каза Лиляна Бакалска. Тя обвинява водача Иван Иванов, че ползва всяка вратичка, за да бави делото. А всичко било ясно от самото начало. "То не бяха искания дали синът ми има книжка, дали има документи в КАТ. Отлагахме дела, за да дойдат документи от КАТ, които аз предоставих", обясни Бакалска.

Катастрофата стана на 5 май 2022-а. Недялко се движел с мотора си по бул. "Шести септември" с предимство, когато според прокуратурата Иван Иванов не спрял на стоп, отнел предимството му и се ударили. Младежът почина седмица по-късно, а органите му бяха дарени на четирима. Иванов веднъж получи условна присъда, но тя беше отменена от Апелативния съд и делото беше върнато на първа инстанция. "Делата се отлагат, съответно и нашата мъка всеки път да идваме тук - в сняг, в пек, да бъдем тук и да искаме справедливост. Докога? Отговор не получаваме. Ще тъпчем плочките на съда колкото трябва. Стига да сме здрави", заяви Бакалска.

Тя знае, че не може да върне сина си, и е убедена, че Иванов не е искал да отнеме живота му. "Но това, което прави сега в съда, не е случайност, това е напълно съзнателно. Може би адвокатът е казал, че ще го измъкне", смята почернената майка.

Днес трябва да бъде изслушана последната експертиза по делото. По неофициална информация обаче тя не е готова.

В съдебната зала стана ясно, че причината за забавянето на заключението е неполучен отговор от официалното представителство на марката производител на мотора. След като експертизата не е готова, а няма какво друго да се прави по делото, съдът го отложи за 6 април.