ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започна делото срещу Петър Илиев за плагиатство

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22342759 www.24chasa.bg

Млад шофьор с почти 2 промила алкохол се блъсна в каменна статуя в Разград

1724
Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Вечерта на 22 февруари е получен сигнал за пътно-транспортно произшествие в центъра на град Разград, предизвикано от 22-годишен шофьор, съобщават от ОД на МВР - Разград.

Водач на „Дачия Логан" излиза от платното за движение на десен завой към Окръжен съд, преминава през тревните площи и се удря в каменна скулптура след шофиране с несъобразена за пътните условия скорост.

В хода на извършената проверка е установено, че водачът шофира след употреба на солидно количество алкохол. Пробата му с дрегер отчела 1,95 промила в издишания въздух.

22-годишният шофьор е задържан в РУ-Разград. Взета е кръв за химичен анализ. По случая е образувано бързо производство.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви