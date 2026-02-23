Млад шофьор с почти 2 промила алкохол се блъсна в каменна статуя в Разград

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вечерта на 22 февруари е получен сигнал за пътно-транспортно произшествие в центъра на град Разград, предизвикано от 22-годишен шофьор, съобщават от ОД на МВР - Разград.

Водач на „Дачия Логан" излиза от платното за движение на десен завой към Окръжен съд, преминава през тревните площи и се удря в каменна скулптура след шофиране с несъобразена за пътните условия скорост.

В хода на извършената проверка е установено, че водачът шофира след употреба на солидно количество алкохол. Пробата му с дрегер отчела 1,95 промила в издишания въздух.

22-годишният шофьор е задържан в РУ-Разград. Взета е кръв за химичен анализ. По случая е образувано бързо производство.