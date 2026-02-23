Ситуацията в община Гълъбово вече е спокойна. Това каза за БТА областният управител на Стара Загора д-р Неделчо Маринов. Той допълни, че към настоящия момент в област Стара Загора няма затворени пътища, липса на електрозахранване в населени места и критични ситуации като прилив на води в никоя част на областта. Маринов каза още, че през изминалите почивни дни са паднали големи количества дъжд.

„От петък вечерта до ранните часове на неделния ден са паднали между 80-90 литра на квадратен метър дъжд в някои части на областта“, каза областният управител. Такива са били места в общините Раднево, Гълъбово и Опан, а в общините Стара Загора и Чирпан са се излели около 40 литра на квадратен метър.

Д-р Маринов каза, че поради падналия дъжд нивата на река Соколица са били критични. Вследствие на това в гълъбовското село Обручище имаше наводнени къщи и се наложи превантивното извеждане на техните обитатели от домовете им.

Областният управител коментира, че днес започват огледите и комисии ще оценят щетите и ще започнат процедури за подпомагане на пострадалите. Д-р Маринов допълни, че напоителни дъждове е имало в цялата област.

БТА припомня, че по заповед на областния управител беше задействана системата BG-ALERT, a от община Гълъбово беше обявено частично бедствено положение, което се очаква да бъде отменено днес.