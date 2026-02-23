С близо 600 лв по-ниски заплати от средните за страната вземат великотърновци

През четвъртото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата в област Велико Търново е 2 080 лв. и е със 78 лева по-висока спрямо предходното тримесечие, но е с 598 лв. по-ниска от средната за страната (2 678 лева). В сравнение с останалите области в страната по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на 15-то място, сочат данните на статистиката.

По месеци средната брутна работна заплата се е движила така - за октомври е 2 045 лв., за ноември - 2 069 лв. и за декември - 2 126 лева.

Най-голямо увеличение на средните възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо юли-септември - с 20.6%, е регистрирано в икономическа дейност „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", а най-голямо намаление се наблюдава в дейност „Операции с недвижими имоти" - с 9.6%.

Към края на 2025 г. средната месечна работна заплата в област Велико Търново нараства с 12.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения" - с 21.3 и „Професионални дейности и научни изследвания" - с 17.8%.

Най-високи заплати вземат работешите в производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 3 145 лева. Веднага след тях се нареждат заетите в образоването с 2 916 лева. В топ 3 е също секторът по създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения - 2 852 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

• „Операции с недвижими имоти" - 999 лева;

• „Административни и спомагателни дейности" - 1 392 лева;

• „Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 553 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2025 г. в обществения сектор нараства с 14.8%, а в частния сектор - с 10.4%.