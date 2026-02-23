ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започна делото срещу Петър Илиев за плагиатство

46-годишен плаши жени на автобусна спирка, опита да ограби пенсионерка

Тони Маскръчка

1700
Полиция СНИМКА: 24 часа

46-годишен мъж заплаши две жени на автобусна спирка и опита да ограби едната. В Районното управление в Дупница е образувано досъдебно производство за извършен опит за грабеж в края на миналата седмица, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил.

Сигналът е подаден в полицията от 72-годишна жена, която е била нападната от непознат мъж на автобусна спирка в с. Дяково. Мъжът й нанесъл удари в областта на главата и опитал да й отнеме чантата, в която имало 20 евро и мобилен телефон. При предприетите действия от полицейските служители извършителят на деянието е установен и задържан в понеделник сутрин. Той е 46-годишен местен жител, който пребивава и в Перник. Служителите установили, че той е отправил закани и заплахи минути по-рано към 35-годишната жена в селото, също в района на автобусната спирка. Работата по случая продължава, уведомена е прокуратурата.

