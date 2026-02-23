Ансамбъл „Родопа" гостува на 3 март в Монтана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С тържествена церемония по издигане на националното знаме и концерт-спектакъла „Невястата" ще бъде отбелязан Националният празник на Република България в Монтана.

Честването ще започне на 3 март в 09:30 ч. на пл. „Жеравица" с официална церемония, организирана от общината. В ритуала ще участват Духов оркестър „Дико Илиев" към Народно читалище „Разум 1883", Младежкият гвардейски отряд към III ОУ „Д-р Петър Берон", Фолклорен танцов състав „Ситница" и Школа за танци „Канатица".

След речта на кмета Златко Живков по повод 148 години от Освобождението на България от османско владичество, Негово Високопреподобие архимандрит Йоаким - протосингел на Видинската митрополия, ще отслужи благодарствен молебен и панихида за загиналите за свободата на България.

В 10:30 ч. в Драматичен театър „Драгомир Асенов" започва концерт-спектакълът „Невястата" на Фолклорен ансамбъл „Родопа". Той претворява легендата за родопска девойка, скочила от скала над Смолян, за да съхрани вярата и любовта си. Постановката съчетава въздействащи танци, песни и музика, изпълнявани от оркестъра и хора на ансамбъла. Действието се развива на фона на мултимедийни планински пейзажи и на скалния масив, известен като Невястата.

В ролята на Елица се превъплъщава Мария Глухова - едно от най-младите попълнения в трупата. Владимир Палаузов изпълнява ролята на Горан, а Ангел Ибров пресъздава образа на Али Ага. Спектакълът проследява драматичната съдба на героинята чрез сцени, вдъхновени от народни обичаи, етнография и автентичен родопски фолклор. Част от музиката е авторска, създадена специално за продукцията от композитора Николай Балабанов. Режисьор на „Невястата" е Адриан Петров. Хореографи са Сийка Василева, Спас Стойнев и Стефка Барбудова.

За този спектакъл ансамбълът получава три отличия от Годишните фолклорни награди - „Ансамбъл на годината", „Ансамблова постановка на годината" за „Невястата" и „Хореограф на годината" за Сийка Василева.

Спектакълът ще се играе при вход свободен.