Намериха дрога в двама непълнолетни в Добричко

Непълнолетни са хванати с дрога на улицата, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.На 22 февруари, около 00:05 часа в град Добрич е извършена проверка на двама младежи на 16 години. Установена е суха тревна маса, реагираща на канабис.

Задържани са за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. На 20 февруари, около 15:00 часа в село Вранино при проверка на 14-годишен младеж е намерена също суха тревна маса, реагираща на канабис. Задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо полицейско производство. На 22 февруари, около 22:15 часа в град Добрич е при проверка на 50-годишен мъж е иззето кристално вещество, реагиращо на амфетамин. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.