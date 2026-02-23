ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започна делото срещу Петър Илиев за плагиатство

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22342920 www.24chasa.bg

Намериха дрога в двама непълнолетни в Добричко

Дияна Райнова

1048
Марихуана Снимка: Pixabay

Непълнолетни са хванати с дрога на улицата, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.На 22 февруари, около 00:05 часа в град Добрич е извършена проверка на двама младежи на 16 години. Установена е суха тревна маса, реагираща на канабис.

Задържани са за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. На 20 февруари, около 15:00 часа в село Вранино при проверка на 14-годишен младеж е намерена също суха тревна маса, реагираща на канабис. Задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо полицейско производство. На 22 февруари, около 22:15 часа в град Добрич е при проверка на 50-годишен мъж е иззето кристално вещество, реагиращо на амфетамин. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.

Марихуана Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви