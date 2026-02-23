Адвокатите на обвинения в насилие над Дебора Георги отново искат отвод, съдът му бил "длъжник"

Нямало как съставът да е обективен след спечеленото дело за бавния процес

"Правим искане за отвод на настоящия съдебен състав, тъй като обективно не може да се приеме, че магистрат от Районния съд би бил напълно безпристрастен при разглеждането на делото, включително по въпроса за обезщетението.

Считаме, че при тази хипотеза всеки един от съставите на съда следва да се отведе, след което въпросът за подсъдността на Георги да бъде разрешен от ВКС, за да се гарантира разглеждане на делото от действително независим и безпристрастен съд."

Това каза на днешното заседание адвокатът на подсъдимия за насилие над Дебора Валентин Димитров, след като клиентът му спечели дело за проточилия се процес. .

Другият му адвокат Петко Кънев подчерта, че настоящият съд е „длъжник" на Георги, след като той спечели дело за бавен процес. Адвокатите посочиха, че при необходимост определението за обезщетението ще бъде обжалвано пред Апелативния съд.

„Идеята ни не е формално забавяне на делото, а осигуряване на справедлив процес. Ако трябва да поставим на везната бързината на правосъдието и неговата безпристрастност, предпочитаме по-бавно, но безусловно справедливо и независимо правораздаване", допълни Кънев.

Прокурор Десислава Кавалджиева заяви, че в днешното заседание предстои разпит на двама свидетели, като се очаква и изготвянето на допълнителни съдебно-медицински експертизи.