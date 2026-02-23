Пътничка пострада при катастрофа на главен път Е-79 в неделя, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил. Пътния инцидент е станал между лек автомобил „Нисан", управляван от 50-годишен водач, и лек автомобил „Форд", управляван от 72-годишен водач. Шофьорът на нисана е отнел предимство на движещия се направо „Форд". При удара е пострадала 78-годишната пътничка във форда, която е настанена в здравно заведение с комоцио и контузия на бял дроб.

Тестовете на водачите за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Досъдебно производство е образувано в РУ Дупница по случая, уведомена е прокуратурата.