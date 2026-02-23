ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започна делото срещу Петър Илиев за плагиатство

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22342962 www.24chasa.bg

Пътничка пострада при катастрофа на главен път Е-79

Тони Маскръчка

2956
"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Пътничка пострада при катастрофа на главен път Е-79 в неделя, съобщиха от ОДМВР - Кюстендил. Пътния инцидент е станал между лек автомобил „Нисан", управляван от 50-годишен водач, и лек автомобил „Форд", управляван от 72-годишен водач. Шофьорът на нисана е отнел предимство на движещия се направо „Форд". При удара е пострадала 78-годишната пътничка във форда, която е настанена в здравно заведение с комоцио и контузия на бял дроб.

Тестовете на водачите за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Досъдебно производство е образувано в РУ Дупница по случая, уведомена е прокуратурата.

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви