Започна делото срещу Петър Илиев за плагиатство

Скритите звуци и образи на р. Янтра показва проектът Undertones на Мирян Колев

Дима Максимова

[email protected]

852
Eдно от невероятните изображения на реката Снимки: Личен архив

На 5 март от 18:30 ч. в Художествена галерия "Борис Денев" във Велико Търново се открива изложбата Undertones на експерименталния звуков артист Мирян Колев. В деня на откриването авторът ще представи аудио-визуален пърформанс, а инсталацията може да се посети всеки ден до 15 март в работното време на галерията.

Undertones е аудио-визуален проект, който обединява подводни звукови записи от река Янтра и изображения на водната ѝ повърхност. Авторът изследва темата за това кое остава нечуто и невидимо, като документира визии и звуци чрез езика на изкуствата.

В контекста на съвременните екологични кризи, Undertones не само носи естетическа стойност, но и има за цел да послужи като средство за повишаване на осведомеността относно значението на различните водни зони за екосистемите. Проектът насочва вниманието към тези водни обекти като жизненоважни и подчертава необходимостта от тяхната защита и устойчиво управление.

"Изложбата съдържа серия фотографии и аудио инсталация, които пресъздават срещата между подводния свят и брега. С помощта на хидрофон са направени записи на подводната звукова среда в различни части на реката на територията на Велико Търново. Впоследствие записите са фино допълнени с минималистични звукови атмосфери, служещи за хармонизираща сплав на първоначалния звуков материал. Визуалната част на проекта запечатва абстрактните форми и текстури, които реката създава", споделя Мирян Колев.

Пространството на Художествена галерия "Борис Денев" е симетрично разделено от уловените кадри, репродуцирани върху текстилна материя. По този начин публиката може да въздейства върху инсталацията чрез движението си, за да преживее динамиката на водата.

"Близостта на реката до мястото на изложбената зала е още една провокация към сетивата да задълбочат възприемането на елемента вода. Интериорът дава възможността в контролирана среда да изследваме нещо особено значимо за човека, част от ежедневното преминаване през нашата екосистема.", разказва съвременния артист Ина Валентинова, куратор на проекта.

Мирян  Колeв е музикант и мултидисциплинарен артист, работещ в сферата на експерименталната, електроакустична, ембиънт, импровизационна музика и саунд арт. За последните 10 години е осъществил над 300 събития в над 30 страни в Европа, Азия и Африка. Той също така работи и по съвместни проекти с други музиканти, визуални артисти, танцьори, пърформари и композира музика за арт инсталации, видеа и танцови изпълнения. Музиката му е дискретно психеделична, на моменти мрачна, на моменти космическа, а меланхолията често присъства в нея, както и в света около него. В последните години в работата си използва все повече теренни записи, а също така и нови за него медии като фотография и видео, като започва да създава мултидисциплинарни проекти, съчетаващи звук и визуализации.

Мирян Колев в един от последните си проекти
