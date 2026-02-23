ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започна делото срещу Петър Илиев за плагиатство

Слави Трифонов: Привикал ли е вътрешният министър полицаите, ангажирани със случая "Петрохан"?

Слави Трифонов КАДЪР: Личен профил във фейсбук

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов заяви, че има "определена информация" за случая "Петрохан". 

Във фейсбук профила си той пита дали вътрешният министър Емил Дечев е привиквал в ресторант полицаите, ангажирани със случая "Петрохан". 

Ето целия пост на Трифонов: 

Темата „Петрохан" е много важна. Заради нас, заради отношението на нас, българите, към децата, заради справедливостта и аз няма да спра да ви информирам, и да задавам въпроси, докато този случай не се реши.

Затова, тъй като днес имам определена информация, задавам следните въпроси:

Първо - Министърът на вътрешните работи Емил Дечев привиквал ли е днес в ресторант „Ниагара", намиращ се на ул. „Дойран" 2 в София, полицаите, ангажирани със случая „Петрохан"?

Второ - Упражнявал ли е натиск министърът на вътрешните работи Емил Дечев над полицаите да замитат следите на ППДБ по случая „Петрохан"?

Трето - Прокуратурата ще се задейства ли да провери поредната информация в тази посока, защото ако информацията се окаже вярна, всъщност това е престъпление?

Вижте сега, случаят „Петрохан" е с огромна значимост. Според мен нищо не може да бъде заметено и нищо не може да бъде прикрито. И пак, според мен, всички държавни органи, които работят по този случай, трябва да бъдат оставени да си свършат работата бързо, да ни информират за резултатите и обществото най-после да се успокои.

И искрено се надявам новите началници в МВР да постъпят умно и отговорно, а не да се опитват да прикриват следите на определени политически формации.

