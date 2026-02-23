Слави Трифонов: Привикал ли е вътрешният министър полицаите, ангажирани със случая "Петрохан"?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов заяви, че има "определена информация" за случая "Петрохан".

Във фейсбук профила си той пита дали вътрешният министър Емил Дечев е привиквал в ресторант полицаите, ангажирани със случая "Петрохан".

Ето целия пост на Трифонов:

Темата „Петрохан" е много важна. Заради нас, заради отношението на нас, българите, към децата, заради справедливостта и аз няма да спра да ви информирам, и да задавам въпроси, докато този случай не се реши.

Затова, тъй като днес имам определена информация, задавам следните въпроси:

Първо - Министърът на вътрешните работи Емил Дечев привиквал ли е днес в ресторант „Ниагара", намиращ се на ул. „Дойран" 2 в София, полицаите, ангажирани със случая „Петрохан"?

Второ - Упражнявал ли е натиск министърът на вътрешните работи Емил Дечев над полицаите да замитат следите на ППДБ по случая „Петрохан"?

Трето - Прокуратурата ще се задейства ли да провери поредната информация в тази посока, защото ако информацията се окаже вярна, всъщност това е престъпление?

Вижте сега, случаят „Петрохан" е с огромна значимост. Според мен нищо не може да бъде заметено и нищо не може да бъде прикрито. И пак, според мен, всички държавни органи, които работят по този случай, трябва да бъдат оставени да си свършат работата бързо, да ни информират за резултатите и обществото най-после да се успокои.

И искрено се надявам новите началници в МВР да постъпят умно и отговорно, а не да се опитват да прикриват следите на определени политически формации.