Пиян шофьор предизвика катастрофа в Добрич

Хванаха пиян шофьор, участвал в катастрофа в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР. На 21 февруари, около 11:15 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие с материални щети по бул. „Русия" в град Добрич. При извършената проверка на един от водачите - мъж на 55-години за употреба на алкохол, цифровата индикация отчита наличието на 0,89 промила. При последвалата справка в информационните масиви на МВР е установено, че той е осъждан за управление на МПС след употреба на алкохол с над 1,2 промила и е с влязла в сила присъда. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.