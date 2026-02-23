Задържаха 56-годишен, откраднал раница от незаключена кола в Балчик

56-годишен задига раница с пари, лична карта и мобилен телефон от незаключена кола в Балчик, задържан е, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.На 20 февруари, около 12 часа е получено съобщение за извършена кражба от незаключен лек автомобил „Пежо", паркиран по ул. „Никола Вапцаров" в град Балчик. По данни на тъжителя са отнети раница с намиращите се в нея сума пари, лична карта, мобилен телефон и хранителни продукти. След проведени полицейски действия е установен извършителят на деянието. Част от задигнатите вещи са установени и иззети по надлежния ред. С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 56-годишен мъж. Работата по случая продължава.