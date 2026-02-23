Верижна катастрофа с 3 коли в село Горни Цибър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Три автомобила са се сблъскали в събота в Монтанско, съобщават от полицията.

Верижната катастрофа е станала около 10.30 часа в събота в района на село Горни Цибър, община Вълчедръм. Ударили се кола и два ТИР-а при моста над река Цибрица.

Лек автомобил "Рено Меган Сценик" с монтанска регистрация бил управляван от 44-годишен мъж, а с него пътувала жена на 37 години, и двата от Лом. При навлизане в ляв завой колата се забила в ремаркето на насрещно движещ се товарен автомобил „Ивеко", фирмена собственост, с водач на 67 г. от Русе.

Лекият автомобил се завъртял на пътя, при което е ударен отзад от движещ се в посока към село Ковачица влекач "Скания" с полуремарке, с водач 51-годишен столичанин. Последният предприема спасителна маневри и излиза от пътя вдясно.

При реализираното ПТП са причинени значителни материални щети по трите превозни средства. Няма сериозно пострадали хора.

Пробите на водачите за употреба на алкохол са отрицателни.

По случая е извършен оглед от служители на Районно управление - Лом. Образувано е досъдебно производство по чл. 343 ал. 1, буква а, във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК за нанесени значителни материални щети по превозните средства.