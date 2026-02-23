Бойко Борисов: Как ще се изправи Радев да се съревновава с мен? На базата на какво? (Видео)

Кабинетът е на ПП-ДБ, Ахмед Доган и Радев, посочи той

Борисов се разграничи от Симеон Дянков

Как ще се изправи Румен Радев да се съревновава с мен? На базата на какво? 10 години е държавен глава. На Нова година със затаен дъх слушахме на държавния глава, върховния главнокомандващ, речта. Като каже "олигархия", да каже коя е. Аз твърдя, че в ГЕРБ няма олигархия. Казваш "олигархия" - кажи им имената. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на среща с всички кметове на партията в Стара Загора.

"Социолозите не знам какво мерят, сигурно неговия рейтинг. Защото той няма партия, няма хора. Протестен вот, ок. Да си покаже хората. Свършихме си работата и сега трябва да обясним с какво ще надградим. На нито едно място не ми казват кои са хората на Радев. Действително този феномен да видим как ще се развие в следващите седмици и години. Защото ние за 20 години сме това. Разбира се, им пожелавам успех. Политиката е състезание, аз не показвам омраза в нея", допълни той. И посочи, че Румен Радев ще копира ГЕРБ.

"Нашите опоненти много обичат да търсят разломи в ГЕРБ, тъй като те са в непрекъснат разлом. Една седмица Делян Добрев беше в Щатите и то стана чудо. Само и само да намерят разлом, само че силата на ГЕРБ е в единството", каза лидерът на ГЕРБ.

"Кой в тази държава е направил повече от нас за тези 20 години? Няма такъв", категоричен бе Борисов.

"Да не мислите, че аз не знам какво води на ГЕРБ пакетирането Борисов - Пеевски? Но знам какво носи на България - ПВУ, Шенген, еврозона. Поставихме държавата пред партията. Затова имаме 20%. Трябваше да го направим, направихме го и сега спокойно можем да отчетем тази една година като успешна за партията, но лоша за партията", заяви той.

"Олевяването на държавата като цяло доведе до тази дългова спирала. Това го причини Асен Василев, не Влади Горанов.", посочи лидерът на ГЕРБ.

"На нас ни кичеха постна пица. Не знам кой го предложи Дянков за този пост. Да не го пишат, че бил от ГЕРБ. Говори определени глупости и не искам да имам нищо общо с него! И който ми го "кичи", ще го издиря. Заради него още на ревера ми е "постната пица на Дянков", заяви той.

"Тези избори ще се опитат да им направят по-голяма разлика с нас. Дали не го надуват този балон - ще видим. Нещо, от което хората се интересуват е какво прави това правителство и какво прави Запрянов в него. Светът е във война. Аз се съгласих коректно той да остане в правителството. Но това правителство е правителството на ПП-ДБ, Ахмед Доган и Радев. Радев ще се опита да се разграничи от това правителство. Тези избори дори няма да са честни. Ще се опитат да правят по-голяма разлика, както в предишни години, с нас. Затова питах кои са хората на Радев. Всички казват "не знам". В случая, ПП-ДБ избраха Доган и обръча от фирми. Нито Доган, нито Делян могат да ни съборят. Нито Асен, нито Мирчев, нито Радев. Нямаме общо с никоя друга партия. Не съм оптимист за ситуацията в България", категоричен бе лидерът на ГЕРБ.

"Два месеца ще се насладим на дружбата между Мирчев-Росенец и Ахмед Доган. Да си заплетат обръчите, да си вкарат хората в електронното управление да си пипат машините. Но Господ гледа и наказва. Дори гръмкото название "вицепремиер по честни избори". Какво заглавие! А пет години има забрана от ЕК да припарва до избори. Когато те говорят за "върховенство на закона", ще се разбира незаконния ред. Когато говорят за "честни избори", ще означава манипулирани. Когато говорят за реформи в полицията, ще означава тяхно МВР. И задкулисие, което Мирчев-Радев-Доган е работило през цялото това време. Да може да се подготви на Радев партията. Е това е цялата работа", коментира Борисов.

"Веселин Вучков издаде, че Андрей Гюров е говорил с него, още преди да е номиниран. Това задкулисие е работило през цялото това време", заяви Борисов.

"Навремето спорехме с Кирил Петков кой от двамата е по-голям будала. Може би той, защото изпадна. Да не се окаже, че и аз съм същия. Но когато спорехме по тези теми, винаги съм си мислил, че пък доброто рано или късно все пак побеждава. И победата ще си бъде за нас. Много самочувствие и сила трябват. Тези ще се изпокарат. Това е вода и олио", каза лидерът на ГЕРБ.

"Ние сме с много ясни позиции, за мир, но подкрепяме Украйна. А нека ПП-ДБ се съберат с Радев, нека им е честито на техните избиратели. Защото Радев много тънко го играе хем за Русия, хем за Европа, пък хем и за Америка", коментира Борисов.