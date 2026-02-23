ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започна делото срещу Петър Илиев за плагиатство

Партиите в Пазарджик не се разбраха за състава на РИК

Диана Варникова

[email protected]

Областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова свика консултации за състава на РИК

На консултациите при Областния управител политическите партии не постигнаха съгласие за състава на РИК Пазарджик за предсрочните парламентарни избори на 19 април тази година.

 Съставът на РИК за райони с до 9 мандата, какъвто е и 13-ти Пазарджишки избирателен район, е от 13 членове, вкл. председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите е както следва: за коалиция „ГЕРБ-СДС" – 3 членове; за коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България" – 2 членове; за партия „ВЪЗРАЖДАНЕ" – 2 членове; за коалиция „Движение за права и свободи – Ново начало" – 1 член; за коалиция „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА" – 1 член; за партия „Има Такъв Народ" – 1 член; за коалиция „Алианс за права и свободи" – 1 член; за партия „МЕЧ" – 1 член; за партия „ВЕЛИЧИЕ" – 1 член.

В консултациите при Областния управител участваха представители на всички парламентарно представените политически партии и коалиции в 51-то Народно събрание.

За председател на РИК Пазарджик постъпи единствено предложение от Коалиция „ГЕРБ-СДС" – Стефан Димитров.

За заместник-председателските места постъпиха пет предложения:

от партия „Възраждане" - Александър Люцканов, от коалиция „БСП за България"- Елена Попова, от коалиция „Алианс за права и свободи"- Еджем Мустафа, от ПП „Има такъв народ" - Радослава Балинова, от партия „Величие" - Кръстьо Костадинов.

За секретар на РИК Пазарджик постъпиха две предложения:

От коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България" - Христина Ганчева , от коалиция „ДПС – Ново начало" - Али Чешмеджиев.

В хода на консултациите Областният управител съобщи, че постъпилите предложения за състава на РИК - Пазарджик не надхвърлят определената от ЦИК численост. Общо за членове на РИК Пазарджик са постъпили 13 кандидатури, колкото е определеният за 13-ти пазарджишки избирателен район състав на РИК.

След изслушване на упълномощените представители, партиите не постигнаха съгласие по определената квота за зам. председатели и секретар на РИК Пазарджик.

Главният секретар на областна администрация Пазарджик Светлан Карталов ще представи в ЦИК протокол от проведените консултации и предложенията на партиите и коалициите. До 27 февруари 2026 г., със свое решение ЦИК ще определи състава на РИК- Пазарджик.

