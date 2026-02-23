ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Започна делото срещу Петър Илиев за плагиатство

ЦИК реши чрез МВнР да се пита ЕК защо Цицелков не може да участва в наблюдение на избори

Стоил Цицелков КАДЪР: bTV

Централната избирателна комисия (ЦИК) реши чрез Министерството на външните работи (МВнР) да изпрати писмо до Европейската комисия (ЕК) за изясняване на причините за наложената забрана на Стоил Цицелков да участва в наблюдение на избори. Решението беше взето на днешното заседание на Комисията с 14 гласа „за" и 1 „против".

Вчера Стоил Цицелков заяви, че няма да си подаде оставката от Обществения съвет на ЦИК. Няма правно основание, аз съм реабилитиран. Няма причина, морална или друга, да не работя с избори. И сега продължавам и се срещам с колеги от много мрежи, каза той. В петък Цицелков подаде оставка като служебен вицепремиер за честни избори.

В началото на заседанието на ЦИК заместник-председателят на Комисията Цветозар Томов предложи, предвид последните изяви на Цицелков, да изпратят писмо до министъра на външните работи с молба за информация за одобрените участници в мисии на ЕС за наблюдение на избори и изясняване на случилото се с Цицелков в тези години, за които има публична информация, за да могат да преценят колко достоверни са неговите обяснения, дадени по медиите.

Томов посочи, че не му е известно Цицелков да е давал каквито и да било обяснения пред Обществения съвет към ЦИК, пише БТА.

Председателят на ЦИК Камелия Нейков посочи, че предложението е чрез министъра на външните работи да изпратят писмо до ЕК за изясняване на причините за наложената забрана на Цицелков и с нарушението на какви правила е свързана, както и кои други лица са одобрени да участват в наблюдение на избори.

Стоил Цицелков КАДЪР: bTV

