Арестуваха мъж, спукал гумите на 5 коли в Добринище. Полицейски служители на РУ-Банско са установили 37-годишен мъж от гр. Добринище, който в периода от 16:00 часа в петък до 08:30 часа в неделя е спукал по две гуми на пет леки автомобила, паркирани в района на ул. „Димитър Благоев". Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Криминалистите от Банско работят и по получено съобщение, че от 21:00 часа в събота до 00:30 часа в неделя са счупени двете странични огледала и е надраскан с остър предмет лек автомобил „Тойота Рав 4", паркиран в района на ул. „Никола Вапцаров". За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.



