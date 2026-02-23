ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Христанов смени и заместник-шефа на БАБХ Вале...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22343407 www.24chasa.bg

Арестуваха мъж, спукал гумите на 5 коли в Добринище

Тони Маскръчка

1472
Арестуваха мъж, спукал гумите на 5 коли в Добринище. Снимка: Pixabay

Арестуваха мъж, спукал гумите на 5 коли в Добринище. Полицейски служители на РУ-Банско са установили 37-годишен мъж от гр. Добринище, който в периода от 16:00 часа в петък до 08:30 часа в неделя е спукал по две гуми на пет леки автомобила, паркирани в района на ул. „Димитър Благоев". Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Криминалистите от Банско работят и по получено съобщение, че от 21:00 часа в събота до 00:30 часа в неделя са счупени двете странични огледала и е надраскан с остър предмет лек автомобил „Тойота Рав 4", паркиран в района на ул. „Никола Вапцаров". За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Арестуваха мъж, спукал гумите на 5 коли в Добринище. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви