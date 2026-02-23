Започна делото срещу Петър Илиев за плагиатство

Софийският градски съд на свое разпоредително заседание днес даде ход на делото срещу Петър Илиев, обвинен в плагиатство. Делото е заведено от доц. Наталия Киселова. Преди заседанието на въпрос как очаква да протече то доц. Киселова каза за БТА, че както и досега опитът на привлечения към наказателна отговорност е да бави, за да изтече абсолютната давност. На въпрос дали Илиев е плагиатствал доц. Киселова отговори, че експертизата показва в каква част има съвпадение между нейната дисертация, защитена през 2007 г. и публикуваната през 2015 г. книга на Илиев.

Защитата на Илиев поиска отвод на наблюдаващия прокурор, както и прекратяване на наказателното производство, но съдът остави двете искания без уважение.

На следващо заседание ще бъде призована като свидетел Наталия Киселова.

Определението на съда може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.

Ще обжалваме определението на съда, каза за БТА след заседанието адв. Станислава Каракушева, защитник на Илиев. На въпрос дали според нея има плагиатство тя отговори, че в залата е изтъкнала подробни съображения, че това деяние, което е описано в обвинителния акт, въобще не съставлява престъпление и няма осъществено каквото и да е престъпно деяние. На въпрос дали има бавене на процеса, както твърди Киселова, адв. Каракушева отговори, че не са ставали причина за бавене на делото и че в повечето случаи не се е давал ход на делото по други причини.

Следващото заседание по делото е насрочена за 31 март.