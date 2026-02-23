Недекларирана валута за 80 457 евро задържаха при три случая митничари на "Капитан Андреево"

Недекларирана валута за 80 457 евро - евро и британски лири, задържаха при три отделни случая митничари на Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево", съобщиха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград.

Недекларираните британски лири са открити при проверка на влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представя документи, че превозва дизелови помпи от Великобритания през България за Турция. След анализ на риска, превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, при която под пасажерската седалка на шофьорската кабина са открити осем пакета с парични средства на Обединеното кралство в различни купюри. Общото количество на установената валута е 41 400 британски лири с еврова равностойност 47 407,14 евро.

Други недекларирани 18 050 евро са открити при личен преглед на шофьор на товарен автомобил, превозващ стока от Германия за Йордания - във външния джоб на якето му. По двата случая са образувани досъдебни производства.

Акт за административно нарушение по Валутния закон е съставен и на друг нарушител – турски гражданин, за недекларирани 15 хиляди евро, намерени укрити в подлакътника между предните седалки на лекия автомобил, както и в джобовете на панталона на водача.

Предходният случай на опит за нелегален пренос на валута през българската граница на „Капитан Андреево" бе на 6 февруари, когато в товарен автомобил бяха установени 71 230 британски лири с неустановен законен произход, пише БТА.

Според статистиката на Агенция "Митници" през миналата 2025 година на пункта с Турция са осуетени опити за незаконен трафик на общо 5 879 856 eвро.