66-годишна е в болница, водач я блъсна на пешеходна пътека в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

1204
Кола блъсна жена на пешеходна пътека. Снимка: Архив

Пробите за алкохол на 58-годишния водач са отрицателни

66-годишна жена е оставена под лекарско наблюдение, след като водач я блъсна на пешеходна пътека в Пловдив, съобщиха от МВР.

Към 13 часа в петък екип на сектор "Пътна полиция" бил насочен към кръстовище между бул. "Освобождение" и бул. "Менделеев", където при извършване на десен завой лек автомобил "Тойота" ударил пресичащата на пешеходна пътека жена. Тя е транспортирана в болница без опасност за живота. Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на 58-годишния водач са отрицателни.

Причините и обстоятелствата около произшествието се изясняват от служители на сектор "Разследване на престъпления по транспорта".

Кола блъсна жена на пешеходна пътека. Снимка: Архив

