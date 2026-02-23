ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Непълнолетни разбиха вендинг машина в двора на пловдивска гимназия, откраднаха храната

24 часа Пловдив онлайн

1580
Трето районно управление в Пловдив. Снимка: Google Street View

Направили самопризнания в присъствието на родител

Двама непълнолетни са били заловени след кражба от вендинг машина в двора на пловдивска гимназия, съобщиха от полицията.

В следобедните часове на съботния ден гражданин забелязал как момчетата разбиват апарата и вземат пакетирани храни и веднага сигнализирал в Трето районно управление. При последвалите действия самоличността на извършителите била установена, а в обясненията си в присъствие на родител те направили самопризнания.

Част от отнетите продукти, които били на обща стойност около 100 евро, са иззети. За образуваното досъдебно производтво е уведомена Районната прокуратура.

След активна работа криминалисти от Второ районно управление пък разкриха и задържаха автор на посегателство на територията на Централна жп гара. 54-годишният мъж е с предишни регистрации в полицията и осъждан. Според предварителната информация в сряда той отнел чуждо портмоне с около 50 евро и златен пендар. Откраднатата вещ с цялото й съдържание е намерена и иззета. Материалите по досъдебното производство са внесени в прокуратурата.

