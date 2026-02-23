ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спипаха двама пияни зад волана в Пловдив и им взеха колите, единият участвал в катастрофа

24 часа Пловдив онлайн

Дрегер за наличие на алкохол СНИМКА: Архив

Двама пияни шофьори пренощуваха в полицейския арест в Пловдив, а личните им моторни превозни средства са иззети, съобщиха от МВР.

Във Второ районно управление осъмнал 58-годишен пловдивчанин, засечен около 20 ч. снощи да управлява на бул. "Пещерско шосе" лек автомобил "Тойота" с концентрация на алкохол над 2,3 промила. В неделя, в Първо пък попаднал друг жител на областния град, на 62 години. На бул. "Александър Стамболийски" той участвал в пътнотранспортно произшествие с лекия си автомобил "Фолксваген", а пробата му с дрегер отчела наличие на около 2,2 промила.

Срещу извършителите се водят бързи производства.

