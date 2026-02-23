Гръдна аневризма е причината за смъртта на плувеца на състезание в Бургас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръдна аневризма е причината за смъртта на 16-годишното момче на състезание по плуване в Бургас. Това съобщиха от НСК "Олимп", където е тренирало момчето.

Инцидентът стана в неделя на международното състезание SHARKS Swimming cup в "Парк Арена ОЗК".

В неделя стана ясно, че от петък момчето имало силно главоболие, но бил прегледан и не се установило нещо притеснително, което да налага хоспитализация. Няма данни да е имал някакви сериозни здравословни проблеми. Пристигнал в Бургас с родителите си.

С разрешение на родителите му днес (23.02.) от 19:00 ч. на външните игрища в Овергаз Арена ще се проведе бдение, с което да си кажем "Сбогом" с нашия приятел.