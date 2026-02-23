ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От онлайн предложения до национално планиране (Вид...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22343848 www.24chasa.bg

Делян Пеевски: Всички заедно - за да можем да помагаме на хората!

4192

Днес сме заедно, както винаги е трябвало да бъде. Нашето семейство е цяло! На тези избори - ДПС, ДПС, ДПС - това е истината. За да можем да помагаме на хората, трябва да сме заедно всички!

С тези думи лидерът на ДПС Делян Пеевски откри заседанието на Централния съвет на ДПС за подготовка на партията за явяване на предсрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 19 април, съобщават от пресцентъра на партията.

Форумът прие решение за самостоятелно явяване на ДПС на изборите, избра централен предизборен щаб и определи критерии и процедури за номиниране на кандидати за народни представители, съобщават още от партията.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви