Делян Пеевски: Всички заедно - за да можем да помагаме на хората!

Днес сме заедно, както винаги е трябвало да бъде. Нашето семейство е цяло! На тези избори - ДПС, ДПС, ДПС - това е истината. За да можем да помагаме на хората, трябва да сме заедно всички!

С тези думи лидерът на ДПС Делян Пеевски откри заседанието на Централния съвет на ДПС за подготовка на партията за явяване на предсрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 19 април, съобщават от пресцентъра на партията.

Форумът прие решение за самостоятелно явяване на ДПС на изборите, избра централен предизборен щаб и определи критерии и процедури за номиниране на кандидати за народни представители, съобщават още от партията.